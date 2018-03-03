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Британца осудили пожизненно за планирование теракта на концерте Бибера

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Фото: Global Look Press/Joel Goodman
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Британский суд приговорил к пожизненному заключению подданного Соединенного Королевства Ллойда Гантона за планирование теракта на концерте американского певца Джастина Бибера.

17-летний подросток написал несколько записок с угрозами, в одной из которых назвал себя солдатом «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России).

Его задержали 30 июня 2017 года за несколько часов до выступления артиста. Следователи полагают, что молодой человек собирался протаранить толпу людей на автомобиле.

Во время обысков дома у Гантона обнаружили нож и молоток, которые, как считает полиция, подросток хотел использовать после наезда на людей.

Британец также был признан виновным за поощрения терроризма путем публикации экстремистских материалов в Instagram, пишет газета Daily Mail.

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