В Турции задержали 14 готовивших теракты сторонников ИГ

Турецкие правоохранительные органы задержали в Анкаре 14 сторонников террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), готовивших теракты в преддверии президентских и парламентских выборов, которые намечены в стране на 24 июня.

Как передает агентство Anadolu со ссылкой на источник в спецслужбах, все предполагаемые террористы оказались иностранцами. Они были задержаны во время рейда по нескольким адресам в турецкой столице.

В сообщении отмечается, что из-за атак, совершенных ранее сторонниками ИГ, в Турции погибли более 300 человек.

В начале марта сообщалось, что в ходе рейдов в Анкаре были задержаны 12 подозреваемых в связях с ИГ.