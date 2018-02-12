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В Анкаре задержаны 16 предполагаемых членов ИГ

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Сотрудники силовых структур Турции задержали в Анкаре предполагаемых боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ («Исламское государство»).

Как сообщает газета Hurriet, прокуратура Анкары выдала ордер на задержание 23 подозреваемых. В настоящее время обезвредить и схватить удалось 16 из них.

Напомним, 10 февраля в турецкой столице были задержаны 17 предполагаемых членов ИГ, которые, по данным правоохранителей, планировали совершить теракты в стране.

В начале февраля в Анкаре был также задержан террорист Омер Йетек, который отвечал за сферу СМИ в группировке ИГ.

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