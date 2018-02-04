«Министр информации» ИГ задержан в Турции

Турецкие правоохранители задержали в Анкаре предполагаемого «министра информации» террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) Омера Йетека.

Как передает в воскресенье агентство Anadolu со ссылкой на источник, в группировке Йетек был ответственным за освещение деятельности ИГ в подконтрольных средствах массовой информации. Он также подозревается в причастности к ряду терактов в Турции.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Стамбуле задержан главный «пиарщик» ИГ Абдулбасит Абдулазиз Хаммуд. Он занимался налаживанием контактов со СМИ, а также распространением различных материалов группировки в интернете.