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«Министр информации» ИГ задержан в Турции

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Фото: Global Look Press/Depo Photos
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Турецкие правоохранители задержали в Анкаре предполагаемого «министра информации» террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) Омера Йетека.

Как передает в воскресенье агентство Anadolu со ссылкой на источник, в группировке Йетек был ответственным за освещение деятельности ИГ в подконтрольных средствах массовой информации. Он также подозревается в причастности к ряду терактов в Турции. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Стамбуле задержан главный «пиарщик» ИГ Абдулбасит Абдулазиз Хаммуд. Он занимался налаживанием контактов со СМИ, а также распространением различных материалов группировки в интернете.

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