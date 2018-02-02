Главного «пиарщика» ИГ задержали в Турции

Турецкие силы безопасности задержали террориста ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ), который отвечал за работу со СМИ.

По данным Dogan News Agency, речь идет о 22-летнем выходце из Сирии по имени Абдулбасит Абдулазиз Хаммуд. Он был задержан в турецкой провинции Коджаэли.

Турецкие правоохранители установили, что боевик налаживал контакты со СМИ, а также распространял различные материалы группировки в интернете.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде был ликвидирован террорист ИГ, планировавший теракт на выборах президента в марте. Позднее ФСБ показала кадры спецоперации.



