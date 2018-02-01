ЦРУ: помощь России в борьбе с терроризмом необходима

Россия хоть и является противником США, однако Вашингтон не должен отказываться от помощи Москвы в борьбе с терроризмом. С таким заявлением выступил директор ЦРУ Майк Помпео.

«Несмотря на то что Россия остается противником, мы поставили бы жизнь американцев под более серьезную угрозу, если бы игнорировали возможности сотрудничества с российскими спецслужбами в борьбе с терроризмом», — приводит слова Помпео «РИА Новости».

Свою позицию директор ЦРУ изложил в письме, адресованном лидеру демократов в сенате Чарльзу Шумеру.

Как писал портал iz.ru, ранее СМИ сообщили, что начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников посетили США.

По некоторым данным, главы ФСБ и СВР встречались с директором ЦРУ Майком Помпео.