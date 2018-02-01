В Сирии погиб генерал при отражении атаки террористов на Дейр-эз-Зор

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» предприняли атаку на город Дейр-эз-Зор, при отражении которой погиб начальник штаба 67-й бронетанковой бригады генерал Халиль Махфуз.

Нападение произошло в среду, 31 января. Боевики пытались вернуть под свой контроль утраченные позиции в оазисах Эль-Курия и Мзар Айн-Али в Сирийской пустыне, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, в октябре прошлого года погиб генерал Иссам Захреддин, командовавший операцией сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Генерал, возглавлявший элитные формирования Республиканской гвардии, подорвался на установленной у дороги бомбе.

Как писал портал iz.ru, сирийская армия под командованием генерала Хасана Сулеха установила контроль над провинцией Дейр-эз-Зор 6 декабря прошлого года.