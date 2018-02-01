Сирия и допинг

Войну в Сирии и отстранение российской сборной от Олимпиады из-за допинговых скандалов граждане РФ считают главными событиями 2017 года. Многие россияне также запомнили коррупционные эпизоды, аресты и отставки чиновников, теракты и начало избирательной президентской кампании. При этом по частоте упоминания с этими темами зачастую «соперничают» события из личной жизни - например, свадьбы или рождение детей. Такие выводы сделали социологи «Левада-центра» по итогам двух опросов, с результатами которых ознакомились «Известия».

Исследование проходило в два этапа. В декабре прошлого года социологи предложили россиянам самостоятельно обозначить события, которые они считают ключевыми в 2017 году. А через месяц, в январе 2018-го, респондентам выдавали карточки с готовыми вариантами ответов, из которых можно было выбирать наиболее близкий.

В обоих случаях лидирующие позиции занял сирийский конфликт и всё, что с ним связано, — война, вывод основной части войск и объявление победы над ИГ (деятельность организации запрещена в России). На первом этапе опроса об этих событиях самостоятельно вспомнили 17% респондентов. Когда участникам предложили выбор из готовых вариантов, Сирию указали уже 49% опрошенных.

На втором месте оба раза оказалось отстранение российской сборной от участия в Олимпийских играх в Южной Корее после допингового скандала. Этот вариант выбрали из имевшихся 40% россиян, во время декабрьского опроса так ответили 6% респондентов.

Не имея перед глазами выбора ответов, граждане чаще вспоминали о внутренней политике. В списке главных событий 2017 года в декабре фигурировали выдвижение Владимира Путина в президенты (3%), строительство Крымского моста (3%) и экономический кризис (3%). Выбирая из готовых вариантов, респонденты обращали больше внимания уже на внешнеполитическую повестку — ядерные испытания Северной Кореи (32%) и военные действия в Донбассе (32%).

Самостоятельно называя главные события года, граждане чаще думали о личном — свадьбах и рождении детей. Эти темы «соперничают» по частоте упоминания с сирийской кампанией — в декабре их предпочли 17% респондентов. При проведении опроса в январе социологи поместили личную жизнь в категорию «Другое», и ее выбрали всего 2%.

Делать самостоятельный выбор всегда труднее, чем работать с готовым списком ответов, отмечают социологи.

— Поэтому процентная доля позиций при опросе с карточкой выше, а число затруднившихся ответить в пять раз ниже, чем при открытой форме — 6% против 32%. Общее число содержательных ответов при использовании карточки в четыре раза больше, чем без нее, — пояснила «Известиям» социолог «Левада-центра» Карина Пипия. — Личные события соперничают с событиями общероссийской и международной повестки. Это указывает на то, что оценки текущих процессов всегда даются через призму ценностей и интересов повседневного существования индивида.

При подведении итогов года люди исходят в первую очередь из значимости событий для их частной жизни, добавила она.

В то же время российское общество, по словам политконсультанта Дмитрия Фетисова, в последние годы активно следит за внешнеполитической ситуацией.

— Оба важнейших, по мнению граждан РФ, события попадают в эту категорию. Скандал с МОКом и вовсе вызвал мощный резонанс в обществе. Кроме того, эти темы активно и подробно освещались в СМИ на протяжении длительного времени, что также сделало их запоминающимися для россиян, — уверен эксперт.

Опрос «Левада-центра» проходил с 19 по 23 января 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 48 регионов РФ. Исследование проводилось у респондентов на дому.