ФСБ показала кадры ликвидации планировавшего теракт на выборах боевика

Федеральная служба безопасности опубликовала видео ликвидации террориста ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ) в Нижнем Новгороде.

На кадрах видно, как боевик оказывает сопротивление сотрудникам российских спецслужб при штурме здания.

В ходе операции террорист был ликвидирован. В помещении найдены мощная самодельная бомба, боеприпасы и огнестрельное оружие.

Как ранее сообщал портал iz.ru, нейтрализованный боевик был гражданином одной из стран ближнего зарубежья.