ФСБ показала кадры ликвидации планировавшего теракт на выборах боевика
Федеральная служба безопасности опубликовала видео ликвидации террориста ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ) в Нижнем Новгороде.
На кадрах видно, как боевик оказывает сопротивление сотрудникам российских спецслужб при штурме здания.
В ходе операции террорист был ликвидирован. В помещении найдены мощная самодельная бомба, боеприпасы и огнестрельное оружие.
Как ранее сообщал портал iz.ru, нейтрализованный боевик был гражданином одной из стран ближнего зарубежья.