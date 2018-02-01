ФСБ ликвидировала члена ИГ, готовившего теракт в день выборов

ФСБ России нейтрализовала члена запрещенной в РФ международной террористической организации ИГ («Исламское государство»), готовившего теракт в Нижнем Новгороде в день выборов президента России.

На месте происшествия у преступника были найдены мощная самодельная бомба, боеприпасы и огнестрельное оружие, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Нейтрализованный член ИГ был гражданином одной из стран ближнего зарубежья. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление.