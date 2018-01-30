Турция опровергла использование напалма в операции «Оливковая ветвь»

Командование вооруженных сил Турции опровергло использование напалма, биологического и химического оружия в ходе операции «Оливковая ветвь» в курдском Африне. Военная авиация и армия также не наносили ударов по плотинам и не разрушали объектов культурного наследия, заявили представители турецкого генштаба.

Военные стремятся избежать жертв среди мирного населения и разрушений инфраструктуры, отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось о 60 погибших и более 150 пострадавших мирных жителях Африна в ходе операции. Также поступала информация об уничтожении древнего храма Айн-Дара и о нанесении удара ВВС Турции по дамбам и по руинам древнего города Кир.

СМИ сообщали о применении Турцией напалма, информирует «Федеральное агентство новостей».

Ранее глава центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел заявил, что американские войска не планируют покидать сирийский город Манбидж.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что операция «Оливковая ветвь» будет распространена на Манбидж.

Ранее два собеседника в сирийской курдской партии «Демократический союз» сообщили «Известиям», что курды склоняются к передаче Африна под контроль сирийских правительственных сил.

Напомним, 20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь» после провокации США, планировавших создать «силы пограничной безопасности» из курдских формирований на севере Сирии. В Анкаре их считают террористическими группировками.