Прямой эфир
Сюжет:

Турция опровергла использование напалма в операции «Оливковая ветвь»

0
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командование вооруженных сил Турции опровергло использование напалма, биологического и химического оружия в ходе операции «Оливковая ветвь» в курдском Африне. Военная авиация и армия также не наносили ударов по плотинам и не разрушали объектов культурного наследия, заявили представители турецкого генштаба.

Военные стремятся избежать жертв среди мирного населения и разрушений инфраструктуры, отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось о 60 погибших и более 150 пострадавших мирных жителях Африна в ходе операции. Также поступала информация об уничтожении древнего храма Айн-Дара и о нанесении удара ВВС Турции по дамбам и по руинам древнего города Кир.

СМИ сообщали о применении Турцией напалма, информирует «Федеральное агентство новостей».

Ранее глава центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел заявил, что американские войска не планируют покидать сирийский город Манбидж.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что операция «Оливковая ветвь» будет распространена на Манбидж.

Ранее два собеседника в сирийской курдской партии «Демократический союз» сообщили «Известиям», что курды склоняются к передаче Африна под контроль сирийских правительственных сил.

Напомним, 20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь» после провокации США, планировавших создать «силы пограничной безопасности» из курдских формирований на севере Сирии. В Анкаре их считают террористическими группировками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Курды ведут переговоры по сдаче Африна
Регион может перейти под контроль Дамаска при посредничестве Москвы
Войска США не собираются покидать сирийский Манбидж

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017