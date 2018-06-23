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Президент Южной Кореи пригласил Путина посетить страну

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского лидера Владимира Путина посетить страну. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Мун Чжэ Ин отметил гостеприимство России и выразил признательность за прием, после чего пригласил Путина посетить Южную Корею. Глава российского государства приглашение принял, дата визита будет согласована позднее, сообщает «Газета.ру».

22 июня лидеры двух государств провели переговоры в рамках визита южнокорейского президента в Москву. Путин отметил улучшение обстановки на Корейском полуострове. Также лидеры обсудили энергетику, которая является ключевой сферой двустороннего сотрудничества.

Путин и Мун Чжэ Ин намерены увеличивать объемы поставок российского природного газа в Южную Корею, а также рассмотреть возможность совместного освоения месторождений нефти, газа и другого углеводородного сырья.

По окончании встречи Путин пригласил Мун Чжэ Ина с супругой на экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу, после которой вручил гостям книгу The Hermitage про знаменитый музей Санкт-Петербурга.

До приезда в Москву южнокорейский президент рассказал о значении сотрудничества с Россией. В интервью журналистам он сказал, что РФ играет ключевую роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

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