Президент Южной Кореи пригласил Путина посетить страну

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского лидера Владимира Путина посетить страну. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Мун Чжэ Ин отметил гостеприимство России и выразил признательность за прием, после чего пригласил Путина посетить Южную Корею. Глава российского государства приглашение принял, дата визита будет согласована позднее, сообщает «Газета.ру».

22 июня лидеры двух государств провели переговоры в рамках визита южнокорейского президента в Москву. Путин отметил улучшение обстановки на Корейском полуострове. Также лидеры обсудили энергетику, которая является ключевой сферой двустороннего сотрудничества.

Путин и Мун Чжэ Ин намерены увеличивать объемы поставок российского природного газа в Южную Корею, а также рассмотреть возможность совместного освоения месторождений нефти, газа и другого углеводородного сырья.

По окончании встречи Путин пригласил Мун Чжэ Ина с супругой на экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу, после которой вручил гостям книгу The Hermitage про знаменитый музей Санкт-Петербурга.

До приезда в Москву южнокорейский президент рассказал о значении сотрудничества с Россией. В интервью журналистам он сказал, что РФ играет ключевую роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.