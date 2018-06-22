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Посол России рассказал о возможной встрече со Скрипалями

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ray Tang
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Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва продолжит добиваться предоставления консульского доступа к Сергею и Юлии Скрипалям. По его словам, рано или поздно это произойдет.

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«Мы настаиваем на этом. Я уверен, что британская сторона не будет отстаивать свою позицию бесконечно. Поэтому однажды мы получим доступ к российским гражданам. Чем скорее, тем лучше», — заявил дипломат в интервью RT.

Глава российской дипмиссии в очередной раз подчеркнул, что Лондон нарушает нормы международного права, так как до сих пор не предоставил ответы на вопросы о ходе расследования инцидента в английском городе Солсбери, где обнаружили Скрипалей.

Британский агент, бывший сотрудник Главного разведуправления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в графстве Уилтшир в начале марта. Лондон без каких-либо доказательств заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом, произведенным в России. Москва отвергла все обвинения и потребовала открытого и независимого расследования.

В начале июня президент России Владимир Путин призвал страны G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США) «прекратить творческую болтовню» об отравлении Скрипалей и перейти к реальному сотрудничеству.

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