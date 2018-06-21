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Медведев обозначил приоритеты бюджета до 2021 года

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Приоритетами бюджета на ближайшие три года должны стать увеличение доходов граждан, повышение пенсий выше уровня инфляции и экономический рост. Об этом 21 июня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

По его словам в первую очередь в бюджет должны быть заложены средства на национальные проекты, сообщает «РИА Новости».

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Медведев также подчеркнул важность принятия законопроектов по изменению пенсионного возраста, что должно сделать бюджет Пенсионного фонда России более сбалансированным. Это необходимо учесть в проекте бюджета на 2019—2021 годы, отметил премьер.

Госдума 21 июня приняла в третьем чтении закон о поправках в бюджет 2018 года. Доходы бюджета увеличиваются до 17 трлн рублей, расходы — до 16 трлн рублей. Таким образом, вместо дефицита в 1,271 трлн рублей ожидается профицит в 481,8 млрд рублей.

Кроме того, за счет нефтегазовых доходов обеспечивается прирост бюджета с 15,258 трлн до 17,073 трлн рублей, согласно окончательному варианту документа «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Госдума 20 июня одобрила отчет Счетной палаты за 2017 год, который представил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин. Он заявил, что внешний государственный аудит выявил за прошлый год нарушения на сумму в 1,865 трлн рублей.

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