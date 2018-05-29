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Кабмин внес в Госдуму поправки в бюджет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство России 29 мая внесло в Госдуму поправки в закон о бюджете на 2018 год и плановый период, которые предполагают увеличение ассигнований на реализацию важных социально-экономических проектов на 224,7 млрд рублей.

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«В общей сложности увеличение бюджетных ассигнований на реализацию важных для социального и экономического развития страны проектов составит 224,7 млрд рублей», — сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, поправки в бюджет включают в себя как увеличение расходов на 61,9 млрд рублей, так и перераспределение 162,8 млрд рублей, уже заложенных в бюджете, передает ТАСС.

Володин добавил, что поправки, в частности,  предполагают субсидии автомобилестроителям на 36,4 млрд рублей и докапитализацию Россельхозбанка на 5 млрд рублей.

В марте глава Минфина Антон Силуанов обозначил основные приоритеты бюджетных расходов России. Среди них министр назвал поддержку инфраструктуры, здравоохранение, образование и снижение бедности.

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