Силуанов допустил увеличение дефицита бюджета

Дефицит бюджета России может увеличиться на 0,5% ВВП в течение ближайших шести лет. Это связано с реализацией государственной программы по строительству инфраструктуры, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил, в следующие годы произойдет сокращение дефицита бюджета. Согласно прогнозам Минфина, Россия будет иметь нулевой первичный дефицит.

«Мы предлагаем увеличить этот дефицит на период шестилетний, на период реализации программы, на полпроцента в год от ВВП», — заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Министр подчеркнул, что данная инициатива решит вопрос с поиском источника финансирования для строительства инфраструктуры.

Ранее Силуанов сообщил, что в России создадут специальный фонд развития инфраструктуры. Решение обусловлено необходимостью масштабных государственных вложений в эту часть экономики и вытекает из майских указов главы государства Владимира Путина.