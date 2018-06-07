Госдума одобрила поправки в закон о федеральном бюджете на 2018 год

Госдума 7 июня приняла в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Согласно документу, подготовленному правительством России, федеральный бюджет в 2018 году станет профицитным. Профицит достигнет 481,74 млрд рублей. Ранее бюджет был дефицитным на уровне 1,27 трлн рублей.

Доходы бюджета 2018 года вырастут на 1,82 трлн рублей, до 17,07 трлн рублей. Этого удастся достичь в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов до 2,7 трлн рублей.

Расходы бюджета в 2018 году вырастут на 61,9 млрд рублей — до 16,6 трлн рублей. Объем ВВП 2018 года запланирован на уровне 98,2 трлн рублей при уровне инфляции 2,8%.

Поправки в бюджет кабмин внес в Госдуму 29 мая.