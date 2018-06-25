Гагаузы продолжат учиться на русском

Несмотря на давление и законодательные инициативы Кишинева, в Гагаузской автономии полностью сохранится обучение на русском языке. Об этом «Известиям» заявила башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах. Она также отметила, что русский — основа национального согласия Молдавии. Преподавание в 98% детских садов и школ, а также в колледжах и институтах ведется на русском, поэтому отказ от него создаст угрозу для будущего страны, считает Ирина Влах.

Закон о функционировании языков, закреплявший статус русского как языка межнационального общения, в начале июня был признан Конституционным судом Республики Молдова устаревшим. Это решение закладывает юридическую базу для вытеснения русского из страны, считает лидер Гагаузии Ирина Влах. В беседе с «Известиями» она заявила, что в ее регионе власти сделают всё возможное для сохранения русского языка.

— Русский язык — та основа, на которой держится национальное согласие в Молдове. Правящие силы делают всё для того, чтобы русский перестал быть языком межнационального общения на территории страны. Раньше у них не было юридического основания для этого, а после решения КС оно появилось, — сказала башкан Гагаузии.

Власти региона намерены оградить русский язык от давления Кишинева. Ирина Влах напомнила, что два закона — об особом правовом статусе Гагаузии и уложение (конституция) автономии — закрепляют на ее территории три официальных языка: молдавский, гагаузский и русский.

— В Гагаузии функционировали и будут функционировать школы, детские сады и другие образовательные учреждения на русском языке. Ведь 98% детсадов, школ, колледжей и институтов региона предоставляют образование на русском языке. Мы не допустим изменения статуса русского в автономии, — заявила «Известиям» гагаузский политик.

По ее мнению, решение КС продиктовано политическими интересами правительства. А цель, которую преследует власть, — лишить русский язык фактической функции межнационального общения в государстве.

— Народ возмущен такими решениями, в том числе в Гагаузии. Правительство это игнорирует, видимо, отрабатывая заказ определенных структур. Тем не менее мы должны сделать всё возможное, чтобы население Молдовы могло смотреть телевидение на русском, читать книги на этом языке, а также необходимо развивать сотрудничество с Россией, — заключила Ирина Влах.

Сейчас местные депутаты готовят новый законопроект о функционировании языков, который вскоре будет направлен в парламент Молдавии. По словам Ирины Влах, гагаузскую инициативу, скорее всего, не поддержат проправительственные партии, поэтому автономия надеется, что после ноябрьских выборов с новым составом парламента страны защитить русский язык удастся на общегосударственном уровне.

Давление на русский язык связано с усилением внутреннего противостояния в Молдавии между прорумынски, проевропейски и пророссийски настроенными группами в преддверии парламентских выборов, считает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. По его мнению, с приближением ноября количество провокаций на эту тему со стороны действующего правительства будет расти.

— Спустя более чем четверть века молдаване по-прежнему больше ориентированы на постсоветское пространство, приезжают на заработки в Россию. Утрата русского языка, конечно, невыгодна для страны. Двуязычие — богатство нынешней Молдавии. Скорее распадется сама страна, нежели получится искоренить русский язык, — сказал «Известиям» политолог.

Эксперт уверен, что нападки на русский язык увеличивают раскол в обществе, который имеет в том числе и территориальное выражение. И подобная политика весьма небезопасна для будущего Молдавии. Ранее президент страны Игорь Додон заявлял, что сделает всё возможное, чтобы русский остался языком межнационального общения в Молдавии.

Хотя в Гагаузии проживает всего около 156 тыс. человек (население Молдавии 3,5 млн), проигнорировать мнение жителей автономии у Кишинева вряд ли получится. На фоне развития дезинтеграционных тенденций в СССР гагаузы (тюркский народ христианского вероисповедания на юге Молдавии) 19 августа 1990 года провозгласили независимость от Молдавии. В ответ на это Кишинев отправил в регион отряды полиции и «волонтеров»-националистов. Масштабного кровопролития удалось избежать только благодаря вмешательству советских военных и добровольцев из ПМР. Гагаузская Республика просуществовала четыре года. Лишь в 1994-м после референдума Молдавии удалось вернуть контроль над регионом в обмен на широкие автономные полномочия.