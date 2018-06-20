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Путин заявил о готовности России продолжать работу с ООН

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Москва готова и дальше конструктивно работать с Организацией Объединенных Наций (ООН), заявил 20 июня президент России Владимир Путин. По его словам, роль ООН в предупреждении и разрешении кризисов уникальна, передает агентство «РИА Новости».

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Заявление российского лидера прозвучало на фоне недавнего выхода США из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Постпред США при ООН Никки Хейли 19 июня обвинила организацию в лицемерии и заявила, что Соединенные Штаты не могут быть частью формата, который «превращает права человека в насмешку».

При этом госсекретарь США Майкл Помпео назвал Вашингтон лидером в продвижении прав человека и заявил, что совет «провалился», поскольку в него вошли «авторитарные правительства» Китая, Кубы и Венесуэлы.

Постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва с недоумением отреагировала на озвученные Вашингтоном причины выхода из СПЧ и считает их лицемерными.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ на выход США из СПЧ обвинила американцев в подрыве сложившихся международных правил и норм регулирования.

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