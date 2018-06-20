Путин заявил о готовности России продолжать работу с ООН

Москва готова и дальше конструктивно работать с Организацией Объединенных Наций (ООН), заявил 20 июня президент России Владимир Путин. По его словам, роль ООН в предупреждении и разрешении кризисов уникальна, передает агентство «РИА Новости».

Заявление российского лидера прозвучало на фоне недавнего выхода США из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Постпред США при ООН Никки Хейли 19 июня обвинила организацию в лицемерии и заявила, что Соединенные Штаты не могут быть частью формата, который «превращает права человека в насмешку».

При этом госсекретарь США Майкл Помпео назвал Вашингтон лидером в продвижении прав человека и заявил, что совет «провалился», поскольку в него вошли «авторитарные правительства» Китая, Кубы и Венесуэлы.

Постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва с недоумением отреагировала на озвученные Вашингтоном причины выхода из СПЧ и считает их лицемерными.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ на выход США из СПЧ обвинила американцев в подрыве сложившихся международных правил и норм регулирования.