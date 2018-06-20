Матвиенко увидела угрозу хаоса в уходе США из международных институтов

Выход из общепризнанных международных институтов может привести к хаосу, заявила 20 июня спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее Соединенные Штаты объявили о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ). «Эта тенденция очень опасна, ведет к разрушению международных институтов, может привести к хаосу. Ничего хорошего тут нет», — приводит слова Матвиенко «РИА Новости».

Соединенные Штаты ранее уже вышли из ЮНЕСКО, напомнила спикер верхней палаты парламента. По ее словам, заниматься диктатом в такой структуре, как ООН, недопустимо.

«Хочется сказать США: у нас другого глобуса для вас нет, это наша общая планета», — заключила Матвиенко.

Соединенные Штаты объявили о выходе из СПЧ 19 июня. Ранее Вашингтон неоднократно критиковал организацию за предвзятое отношение к Израилю и палестино-израильскому конфликту. СПЧ осуждал администрацию американского президента Дональда Трампа за жесткую иммиграционную политику.

СПЧ создали в 2006 году как международный правозащитный орган в системе ООН. В него входят 47 государств.