Прямой эфир

Матвиенко увидела угрозу хаоса в уходе США из международных институтов

0
Фото: flickr.com/Совет Федерации
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выход из общепризнанных международных институтов может привести к хаосу, заявила 20 июня спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее Соединенные Штаты объявили о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ). «Эта тенденция очень опасна, ведет к разрушению международных институтов, может привести к хаосу. Ничего хорошего тут нет», — приводит слова Матвиенко «РИА Новости».

Соединенные Штаты ранее уже вышли из ЮНЕСКО, напомнила спикер верхней палаты парламента. По ее словам, заниматься диктатом в такой структуре, как ООН, недопустимо.

«Хочется сказать США: у нас другого глобуса для вас нет, это наша общая планета», — заключила Матвиенко.

Соединенные Штаты объявили о выходе из СПЧ 19 июня. Ранее Вашингтон неоднократно критиковал организацию за предвзятое отношение к Израилю и палестино-израильскому конфликту. СПЧ осуждал администрацию американского президента Дональда Трампа за жесткую иммиграционную политику.

СПЧ создали в 2006 году как международный правозащитный орган в системе ООН. В него входят 47 государств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США назвали условия для возвращения в Совет по правам человека
Помпео заявил о расхождении национальных интересов США с СПЧ ООН

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017