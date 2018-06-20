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Турчинов заявил о «военной угрозе» Украине из-за Крымского моста

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Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
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Строительство Крымского моста создало военную угрозу Украине, заявил ​секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александр Турчинов.

«Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины», — цитирует Турчинова «Интерфакс».

Крымский мост: есть контакт
По данным ВЦИОМа, для подавляющего большинства граждан РФ открытие движения по мосту через Керченский пролив стало значимым событием для всей страны

По его словам, еще до окончания строительства российская группировка войск в Крыму и Азовском море была значительно усилена, что создает угрозу тылу украинской армии и центральной части территории страны.

«Ракетные комплексы, размещенные в Крыму, могут наносить удар по нашим позициям в глубоком тылу. Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины», – сказал он.

Турчинов добавил, что Россия создала мощный 22-й армейский корпус, при этом страна наращивает силы Черноморского флота.

20 мая депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил о необходимости уничтожения «вражеской инфраструктуры», к которой, по его мнению, относится мост через Керченский пролив.

Этот транспортный переход открыли 15 мая при участии президента России Владимира Путина. На следующий день, 16 мая, по новой трассе стали ездить автомобили.

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