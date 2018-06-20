Турчинов заявил о «военной угрозе» Украине из-за Крымского моста

Строительство Крымского моста создало военную угрозу Украине, заявил ​секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александр Турчинов.

«Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины», — цитирует Турчинова «Интерфакс».

По его словам, еще до окончания строительства российская группировка войск в Крыму и Азовском море была значительно усилена, что создает угрозу тылу украинской армии и центральной части территории страны.

«Ракетные комплексы, размещенные в Крыму, могут наносить удар по нашим позициям в глубоком тылу. Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины», – сказал он.

Турчинов добавил, что Россия создала мощный 22-й армейский корпус, при этом страна наращивает силы Черноморского флота.

20 мая депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил о необходимости уничтожения «вражеской инфраструктуры», к которой, по его мнению, относится мост через Керченский пролив.

Этот транспортный переход открыли 15 мая при участии президента России Владимира Путина. На следующий день, 16 мая, по новой трассе стали ездить автомобили.