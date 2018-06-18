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США насчитали 3 тыс. ядерных объектов в КНДР

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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По данным Вашингтона, Северная Корея располагает в настоящее время примерно 3 тыс. объектов, связанных с ядерными и ракетными разработками.

Об этом в понедельник, 18 июня, сообщил южнокорейская газета Munhwa.

В распоряжении издания оказались данные американских властей, полученные со спутников. В публикации отмечается, что согласно наблюдениям, которые разведка США вела с 1985 года, в распоряжении Пхеньяна находятся около 3 тыс. построек и объектов, связанных с ядерными ракетными разработками. Эта цифра может значительно затруднить их инспектирование и проверку, так как в списке находятся производства и научные институты.

Газета резюмирует, что в итоге потребуется большее время на предстоящие американо-северокорейские переговоры о денуклеаризации, отмечает «Газета.ру».

Накануне США потребовали от КНДР раскрыть состояние ядерной программы и полной ликвидации ядерного оружия и других средств массового уничтожения и соответствующих объектов по 47 позициям.

12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча лидеров США и КНДР, на следующий день Дональд Трамп подвел итоги встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и заявил, что Северная Корея больше не представляет ядерной угрозы.

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