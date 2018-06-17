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США потребовали от КНДР раскрыть состояние ядерной программы

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Вашингтон потребовал от Пхеньяна предоставить полный доклад о состоянии ядерной программы страны, США отвели КНДР на это несколько недель.

Операция Ын
В Сингапуре прошла встреча лидеров США и КНДР

Об этом в воскресенье, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на газету «Иомиури».

По данным издания, ссылающегося на источники в американской администрации, США хотят знать все о количестве ядерных зарядов, местах их хранения, ядерных технологиях и объектах.

Предоставление доклада названо условием для полной ликвидации ядерной программы КНДР в необратимой и проверяемой форме. Уточняется, что США хотят отвести на это два с половиной года.

Ранее в воскресенье стало известно, что Вашингтон требует от Пхеньяна ликвидации его ядерного оружия и других средств массового уничтожения и соответствующих объектов по 47 позициям.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР — Дональда Трампа и Ким Чен Ына, они провели 45-минутные переговоры тет-а-тет и общий саммит со своими помощниками.

По итогам был подписан документ, предусматривающий дальнейшее укрепление сотрудничества двух стран. 14 июня Трамп заявил, что хотел бы вывести американский военный контингент из Южной Кореи, однако пока речи о таком варианте не идет.

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