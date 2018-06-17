Адвокат Трампа не исключил помилования фигурантов «российского дела»

Адвокат президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, допустил возможность президентского помилования для фигурантов «российского дела».

По его словам, помилование могут предоставить лишь в том случае, если с людьми обращались «несправедливо», сообщает «РИА Новости».

«Существует очень ясная картина исключительно несправедливого расследования, в котором нет абсолютно никакого криминала», — сказал Джулиани.

Расследование о мнимом вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года длится уже год. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. До сих пор он не предъявил никаких доказательств связи Трампа с Москвой.

В то же время по делу предъявили обвинения 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам России и одному голландцу. В Белом доме и Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их необоснованность.

15 июня суд отправил бывшего главу избирательного штаба президента США Пола Манафорта в тюрьму до начала судебного процесса. Трамп назвал это решение «несправедливым приговором».