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СМИ узнали о попытках «русского» агента ФБР предложить Трампу компромат на Клинтон

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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В 2016 году предвыборный штаб Дональда Трампа отказался платить $2 млн выходцу из России по имени Генри Гринберг за компромат на соперника Трампа Хиллари Клинтон. Об этом газете The Washington Post рассказали два советника американского лидера.

Издание отмечает, что Гринберг до 2013 года был информатором ФБР, при этом неизвестно, продолжал ли он эту деятельность после.

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По словам бывшего советника штаба Трампа Роджера Стоуна, Гринберг хотел получить $2 млн за некий политический компромат. При этом Гринберг не раскрывал информацию, которой он обладал.

Стоун заявил, что ответил информатору: «Вы не понимаете Дональда Трампа. Он ни за что не платит».

В итоге Гринбергу отказали во встрече, которую для Стоуна организовал другой сотрудник штаба Трампа Майкл Капуто.

Капуто подтвердил, что спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий связи Трампа с Россией», заинтересовался встречей.

Расследование о мнимом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года продолжается уже год. На сегодня обвинения предъявили 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам России и одному голландцу. В Белом доме и Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.

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