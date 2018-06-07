Юристы Трампа запросят у Мюллера документы об информаторе ФБР

Юристы американского президента Дональда Трампа направят спецпрокурору Роберту Мюллеру запрос о предоставлении документов, касающихся информатора ФБР, который занимался сбором данных о предвыборном штабе представителя республиканцев. Об этом сообщил адвокат президента Рудольф Джулиани.

Как заявил Джулиани в комментарии агентству Bloomberg, Мюллер должен предоставить сведения об информаторе, прежде чем президент согласится давать показания по делу о вменяемом России «вмешательстве» в ход выборов в 2016 году.

Адвокат также отметил, что намерен ознакомиться с неотредактированной копией документа, в котором четко обозначены рамки выданного спецпрокурору мандата и прописаны его полномочия. Представители Трампа обвиняют Мюллера в расширении масштабов расследования по «делу РФ».

Джулиани добавил, что запрашивал указанные документы в неофициальном порядке, однако не получил ответа от аппарата спецпрокурора.

Спецпрокурор Мюллер приступил к расследованию «вмешательства» в президентские выборы в США в мае 2017 года. Он предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять граждан США, один гражданин Нидерландов и 13 россиян. В Белом доме и в Кремле не раз отрицали все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.