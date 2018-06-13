Спецпрокурор Мюллер предложил схему защиты документов по «российскому делу»

Схему защиты документов по «российскому делу» предложил спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий якобы вмешательство Москвы в американские президентские выборы. Об этом говорится в проекте распоряжения, опубликованного во вторник, 12 июня.

«Доказательства включают в себя данные о сотнях учетных записей в социальных сетях, а также сведения, полученные от владельцев почтовых серверов, финансовых институтов, а также из других источников», — говорится в сопроводительной записке.

Мюллер считает, что необходимо ограничить круг лиц, которым будет дано право ознакомиться с документами, которые стали основаниями для предъявления обвинений российским компаниям и гражданам, сообщает ТАСС.

Так, он планирует исключить знакомство с документальными доказательствами ответчиков за пределами США и некоторых обвиняемых.

Расследование о мнимом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года продолжается уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу.

Мюллер 8 июня обвинил в препятствовании правосудию политического консультанта Пола Манафорта и его российского компаньона Константина Килимника.

7 июня в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что бесконечные обвинения Запада в адрес Москвы являются ошибочной политикой.