Трамп репетирует с адвокатом встречу со спецпрокурором Мюллером

Президент США Дональд Трамп со своим адвокатом Рудольфом Джулиани готовится к возможной встрече со специальным прокурором Робертом Мюллером, сообщила корреспондентка CNBC Келли О'Доннелл.

«Джулиани сказал мне, что проводит сессии с президентом по вечерам на этой неделе, в ходе которых они обсуждают вопросы и ответы по поводу расследования спецпрокурора», — цитирует ее «РИА Новости».

О'Доннелл добавила, что репетиция касается того, на какие вопросы Трамп может отвечать, а на какие — нет.

24 мая Джулиани, который ранее заявлял, что Трампу следует отказаться от дачи показаний Мюллеру, заявил, что глава государства должен согласиться на допрос.

Вопросы будут касаться так называемого «вмешательства России» в президентские выборы в США в 2016 году и финансирования избирательной кампании Трампа.

Кремль и Вашингтон всегда отрицали и сговор России с Трампом, и вмешательство в выборы в США.