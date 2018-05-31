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Трамп репетирует с адвокатом встречу со спецпрокурором Мюллером

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Президент США Дональд Трамп со своим адвокатом Рудольфом Джулиани готовится к возможной встрече со специальным прокурором Робертом Мюллером, сообщила корреспондентка CNBC Келли О'Доннелл.

«Джулиани сказал мне, что проводит сессии с президентом по вечерам на этой неделе, в ходе которых они обсуждают вопросы и ответы по поводу расследования спецпрокурора», — цитирует ее «РИА Новости».

О'Доннелл добавила, что репетиция касается того, на какие вопросы Трамп может отвечать, а на какие — нет.

24 мая Джулиани, который ранее заявлял, что Трампу следует отказаться от дачи показаний Мюллеру, заявил, что глава государства должен согласиться на допрос.

Вопросы будут касаться так называемого «вмешательства России» в президентские выборы в США в 2016 году и финансирования избирательной кампании Трампа.

Кремль и Вашингтон всегда отрицали и сговор России с Трампом, и вмешательство в выборы в США.

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