Трамп провел встречу с Ким Кардашьян

Президент США Дональд Трамп провел встречу со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

Также он опубликовал совместное с Кардашьян фото в Овальном кабинете Белого дома.

«Замечательная встреча с Ким Кардашьян. Поговорили о тюремной реформе и вынесении приговоров», — написал Трамп.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF