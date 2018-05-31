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Трамп провел встречу с Ким Кардашьян

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп провел встречу со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

Также он опубликовал совместное с Кардашьян фото в Овальном кабинете Белого дома.

«Замечательная встреча с Ким Кардашьян. Поговорили о тюремной реформе и вынесении приговоров», — написал Трамп.

Ким Кардашьян прославилась после участия в реалити-шоу о своей семье. Также она является популярным блогером Instagram. Муж звезды рэпер Канье Уэст является сторонником Трампа и активно поддерживал его во время предвыборной кампании в 2016 году. В апреле сообщалось, что Уэст назвал президента США «братом» и заявил, что никто не заставит его «не любить» Трампа.

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