Заведено уголовное дело по факту крушения самолета Як-52 на Алтае

Следственный комитет завел уголовное дело по факту крушения самолета Як-52 в Алтайском крае.

«По факту крушения самолета Як-52 в Алтайском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — отмечается в сообщении СК в мессенджере «Там-Там».

В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Частный легкомоторный самолет Як-52 рухнул 16 июня в 17:00 по местному времени (13:00 мск) в 10 км юго-восточнее города Новоалтайска, в 500 м от взлетно-посадочной полосы аэродрома Гелион.

Спортивная летная база, где случилось происшествие, находится рядом с федеральной трассой Р-256 «Чуйский тракт». В результате авиакатастрофы погибли пилот и пассажир самолета.

Ранее стало известно о гибели двух человек и одном пострадавшем при крушении военного вертолета Ми-17 в Болгарии. Инцидент произошел 11 июня в районе аэропорта города Пловдив во время учебного полета.