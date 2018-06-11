Двое погибли при крушении военного вертолета в Болгарии

Два человека погибли, один пострадал при крушении военного вертолета Ми-17 в Болгарии. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Инцидент произошел в районе аэропорта города Пловдив во время учебного полета.

«Около 20:30 часов в понедельник, во время планового полета вертолет Ми-17 упал с высоты около 50 м в районе авиабазы Крумово. На борту вертолета находились три человека. Двое военнослужащих — командир экипажа и пилот-помощник», –– приводит ТАСС сообщение ведомства.

По данным министерства, при падении вертолета двое военных погибли, бортинженер госпитализирован и находится в сознании.

При этом агентство BGNES утверждает, что ранены двое.

#Bulgaria Военен хеликоптер се разби край летището в Пловдив. По предварителна информация от спешните служби има 2 загинали и 2 ранени - https://t.co/hQljx1587m pic.twitter.com/AH6PfMsq4E — News Agency BGNES (@BGNES) 11 июня 2018 г.

На место инцидента выехал министр обороны страны Красимир Каракачанов. Начато расследование, выясняются все причины произошедшего.

11 июня сообщалось, что американский истребитель F-15 потерпел крушение в районе японского острова Окинава.