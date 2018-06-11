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Двое погибли при крушении военного вертолета в Болгарии

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Два человека погибли, один пострадал при крушении военного вертолета Ми-17 в Болгарии. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Инцидент произошел в районе аэропорта города Пловдив во время учебного полета.

«Около 20:30 часов в понедельник, во время планового полета вертолет Ми-17 упал с высоты около 50 м в районе авиабазы Крумово. На борту вертолета находились три человека. Двое военнослужащих — командир экипажа и пилот-помощник», –– приводит ТАСС сообщение ведомства.

По данным министерства, при падении вертолета двое военных погибли, бортинженер госпитализирован и находится в сознании.

 При этом агентство BGNES утверждает, что ранены двое.

На место инцидента выехал министр обороны страны Красимир Каракачанов. Начато расследование, выясняются все причины произошедшего.

11 июня сообщалось, что американский истребитель F-15 потерпел крушение в районе японского острова Окинава.

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