Два человека погибли при крушении Як-52 в Алтайском крае

В Алтайском крае разбился частный самолет Як-52. В результате крушения погибли два пилота.

По данным ТАСС, самолет разбился при заходе на посадку около Новоалтайска, где находится тренировочная база для пилотов. Причины и обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

Сообщается, что на месте падения Як-52 вспыхнул пожар. В настоящее время там работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, один пострадал при крушении военного вертолета Ми-17 в Болгарии. Инцидент произошел 11 июня в районе аэропорта города Пловдив во время учебного полета.