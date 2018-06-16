Прямой эфир

Два человека погибли при крушении Як-52 в Алтайском крае

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Алтайском крае разбился частный самолет Як-52. В результате крушения погибли два пилота.

По данным ТАСС, самолет разбился при заходе на посадку около Новоалтайска, где находится тренировочная база для пилотов. Причины и обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

Сообщается, что на месте падения Як-52 вспыхнул пожар. В настоящее время там работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, один пострадал при крушении военного вертолета Ми-17 в Болгарии. Инцидент произошел 11 июня в районе аэропорта города Пловдив во время учебного полета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны Японии сделало замечание США в связи с крушением F-15
Четыре человека погибли при крушении самолета в США
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017