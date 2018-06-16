При взрыве в Афганистане погибли 25 человек

25 человек стали жертвами теракта в административном центре восточной афганской провинции Нангархар в субботу, 16 июня. Об этом сообщил телеканал Ariana News.

По информации журналистов, террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль вблизи празднующих Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) в городе Джалалабад.

Также сообщается, что ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ.

Ранее, 4 июня, взрыв произошел в Кабуле возле политехнического университета. В результате инцидента погибли четыре человека. 30 мая шесть человек погибли и 25 пострадали в результате двух взрывов в южной и восточной провинциях Афганистана.