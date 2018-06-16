Украинские силовики принудительно посадили самолет в Донбассе

Украинские силовики вынудили легкомоторный самолет совершить посадку в зоне проведения военной операции в Донбассе. Пилотов транспортного средства задержали, сообщил в субботу, 16 июня, пресс–центр операции объединенных сил (ООС) на своей странице в соцсети Facebook.

Самолет заметили около 6:30 мск в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Раздольное. Сотрудники нацгвардии сообщили об этом в пункт управления противовоздушной обороны.

«Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 «Бекас» принудили к посадке», — цитирует «Газета.ру» пресс–центр ООС.

В самолете находился пилот и один пассажир, оба — граждане Украины, разрешительных документов на полет у них не было. Украинцев задержали и передали полицейским, проводится расследование.

12 июня в Донбассе сообщили о прибытии переодетого украинского спецназа.