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Украинские силовики принудительно посадили самолет в Донбассе

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Фото: Wikipedia/Sergey Ryabtsev
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Украинские силовики вынудили легкомоторный самолет совершить посадку в зоне проведения военной операции в Донбассе. Пилотов транспортного средства задержали, сообщил в субботу, 16 июня, пресс–центр операции объединенных сил (ООС) на своей странице в соцсети Facebook.

Самолет заметили около 6:30 мск в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Раздольное. Сотрудники нацгвардии сообщили об этом в пункт управления противовоздушной обороны.

«Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 «Бекас» принудили к посадке», — цитирует «Газета.ру» пресс–центр ООС.

В самолете находился пилот и один пассажир, оба — граждане Украины, разрешительных документов на полет у них не было. Украинцев задержали и передали полицейским, проводится расследование.

12 июня в Донбассе сообщили о прибытии переодетого украинского спецназа.

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