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Генштаб ВСУ сообщил об отравлении курсантов в военном институте Киева

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Фото: ТАСС/Игорь Яшкин
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Отравление курсантов произошло в Военном институте телекоммуникаций и информатизации в Киеве, сообщил в понедельник, 11 июня, генштаб ВСУ.

«В санитарную часть Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут обратились курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту», — цитирует сообщение RT.

О количестве пострадавших не сообщается.

12 мая учащихся одной из школ украинского города Павлограда эвакуировали после распыления в воздухе неизвестного вещества. Об этом заявили в Павлоградском городском совете.

Сообщается, что школьники почувствовали кашель и першение в горле. В результате были эвакуированы порядка 700 человек. Прибывшие на место эксперты взяли пробы воздуха для анализа.

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