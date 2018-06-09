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Уголовное дело возбуждено после массового отравления детей на Урале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Уголовное дело возбуждено по факту отравления 64 человек в детском лагере «Сосновый бор» в Свердловской области. Об этом в субботу, 9 июня, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Расследование ведется по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»).

62 воспитанника оздоровительного лагеря в возрасте от 7 до 12 лет, а также двое 18-летних вожатых были госпитализированы с признаками отравления в период с 8 по 9 июня. Как сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК, причиной отравления могли стать творожно-рисовая запеканка или говяжьи котлеты «Здоровье».

В настоящее время состояние всех пострадавших стабильное, им оказывается медицинская помощь.

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