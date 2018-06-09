Число отравившихся в лагере на Урале может превысить 53 человека

Число пострадавших в результате отравления в лагере «Сосновый бор» в Свердловской области может превысить 53 человека. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, с подозрением на кишечную инфекцию в Нижний Тагил были госпитализированы 20 детей. Однако сообщается, что их может быть больше, данные всё еще уточняются, пишет ТАСС.

Кроме того, в больницы города Кушва медики доставили еще 33 человек. Из них двое взрослых, которые предположительно работали вожатыми.

На данный момент для установления причины заболевания проводятся лабораторные исследования. К проверке для установления причин массового заболевания привлечены специалисты Роспотребнадзора. По ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.