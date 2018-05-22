Число погибших при отравлении грибами в Иране возросло до 15 человек

Как минимум 15 человек скончались, еще более тысячи пострадали в результате отравления грибами в Иране.

«По состоянию на сегодняшний день 1017 человек были направлены в больницы, из которых 116 были госпитализированы и, к сожалению, 15 человек скончались», — приводит слова представителя аварийной службы страны Моджтабу Халеди агентство Fars.

Ранее сообщалось о 720 отравившихся. Случаи отравления зафиксированы в западной части страны, в провинциях Керманшах, Курдистан, Лурестан, Зенджан, Западный Азербайджан и Казвин. Как отмечают специалисты, внешний вид и вкус ядовитых грибов не отличаются от съедобных.