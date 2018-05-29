Кафе в Удмуртии закрыли после отравления детей

Суд приостановил работу кафе в Ижевске после сообщений об отравлении клиентов. Заведение не сможет работать в течение месяца.

Об отравлениях местные жители начали сообщать перед выходными в социальных сетях. Со слов мамы одного из пациентов, у мальчика после посещения кафе сильно поднялась температура и проявились симптомы интоксикации, позже в больницу поступил его друг, который тоже ужинал в заведении. После появления сообщения Роспотребнадзор начал проверку, сообщает ИА «Сусанин».

В ходе проверки специалисты выявили нарушения санитарного законодательства. Материалы были переданы в суд.

Решение суда кафе было закрыто на 30 суток.