Доследственная проверка началась по факту отравления в Мариинке

Следственный комитет по Петербургу начал проверку по факту отравления сотрудников Мариинского театра. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Все буфеты театра временно приостановили работу.

Роспотребнадзор также разбирается в ситуации, отмечает телеканал «78». Общее число госпитализированных сотрудников составляет 10 человек. У них обнаружены признаки сальмонеллеза.

Напомним, первые заболевшие поступили в больницу 21 мая. Один из них провел ночь в реанимации. За питание в Мариинском театре отвечает известный ресторанный холдинг Ginza Project.