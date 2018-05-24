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Доследственная проверка началась по факту отравления в Мариинке

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственный комитет по Петербургу начал проверку по факту отравления сотрудников Мариинского театра. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Все буфеты театра временно приостановили работу.

Роспотребнадзор также разбирается в ситуации, отмечает телеканал «78». Общее число госпитализированных сотрудников составляет 10 человек. У них обнаружены признаки сальмонеллеза.

Напомним, первые заболевшие поступили в больницу 21 мая. Один из них провел ночь в реанимации. За питание в Мариинском театре отвечает известный ресторанный холдинг Ginza Project.

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