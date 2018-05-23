Солист Мариинки посоветовал отравившимся коллегам есть дома

Народный артист России и солист Мариинского театра Василий Герелло не увидел ничего удивительного в массовом отравлении своих коллег и посоветовал питаться домашней едой.

Так он прокомментировал вспышку кишечной инфекции в стенах Мариинки, в результате которой как минимум семь сотрудников театра попали в больницу.

«Если кто хочет жить долго — ешьте дома и мало… Картошечку, капусточку — и хватит», — приводит его слова «Пятый канал».

Известно, что все отравившиеся сотрудники Мариинки питались в буфете театра. Примечательно, что заведение обслуживает известный ресторанный холдинг Ginza Project, отмечает телеканал «78».

Первые симптомы острой кишечной инфекции — диарея и высокая температура — появились у одной из сотрудниц театра 20 мая. В буфете она поела запеканку с мясом и пирожок с капустой. Через некоторое время недомогание почувствовали и ее коллеги по цеху.

Всего за помощью обратились 12 человек. Первые пострадавшие поступили в больницу 21 мая. Один пациент провел ночь в реанимации, после чего его перевели в обычное отделение.

Сейчас служащие театра вне опасности. Многие из них уже покинули больницу и в ближайшее время приступят к работе.

В связи с инцидентом медики и сотрудники Роспотребнадзора проводят проверки во всех служебных столовых учреждениях.