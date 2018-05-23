Прямой эфир

Солист Мариинки посоветовал отравившимся коллегам есть дома

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист России и солист Мариинского театра Василий Герелло не увидел ничего удивительного в массовом отравлении своих коллег и посоветовал питаться домашней едой. 

Так он прокомментировал вспышку кишечной инфекции в стенах Мариинки, в результате которой как минимум семь сотрудников театра попали в больницу.

Охота за фугу
Как получить гастрономическое удовольствие и остаться в живых

«Если кто хочет жить долго — ешьте дома и мало… Картошечку, капусточку — и хватит», — приводит его слова «Пятый канал».

Известно, что все отравившиеся сотрудники Мариинки питались в буфете театра. Примечательно, что заведение обслуживает известный ресторанный холдинг Ginza Project, отмечает телеканал «78».

Первые симптомы острой кишечной инфекции — диарея и высокая температура — появились у одной из сотрудниц театра 20 мая. В буфете она поела запеканку с мясом и пирожок с капустой. Через некоторое время недомогание почувствовали и ее коллеги по цеху.

Всего за помощью обратились 12 человек. Первые пострадавшие поступили в больницу 21 мая. Один пациент провел ночь в реанимации, после чего его перевели в обычное отделение.

Сейчас служащие театра вне опасности. Многие из них уже покинули больницу и в ближайшее время приступят к работе. 

В связи с инцидентом медики и сотрудники Роспотребнадзора проводят проверки во всех служебных столовых учреждениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 700 человек отравились грибами в Иране
Годовалый ребенок отравился алкоголем во Владивостоке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017