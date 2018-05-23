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Еще трех сотрудников Мариинского театра госпитализировали с отравлением

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Три человека доставлены в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге из Мариинского театра с признаками отравления. Общее число госпитализированных сотрудников достигло десяти.

Врачи выявили у заболевших признаки сальмонеллеза. В пищеблоке были взяты пробы продукции и смывы с оборудования и посуды. В ходе лабораторных исследований сальмонелла найдена в куриной печени, сообщает телеканал «78». Все буфеты Мариинки закрыты.

Роспотребнадзор начал проверку в театре.

Первые симптомы отравления проявились у одной из сотрудниц театра 20 мая. Вскоре на недомогание начали жаловаться ее коллеги, все они питались в буфетах Мариинки. До вечера 23 мая за медицинской помощью обратились 13 человек. Один пациент провел ночь в реанимации, после чего его перевели в обычное отделение. Известно, что буфеты театра обслуживает известный ресторанный холдинг Ginza Project.

Вспышку кишечной инфекции прокомментировал народный артист России и солист Мариинского театра Василий Герелло. Он не увидел ничего удивительного в ситуации и порекомендовал коллегам питаться домашней едой.

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