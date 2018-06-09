Котлеты и запеканка оказались среди возможных причин отравления детей на Урале

Творожно-рисовая запеканка или котлеты из говядины «Здоровье» могли стать причиной отравления 64 детей в детском лагере «Сосновый бор» в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.

В ведомстве сообщили, что накануне, 8 июня, в обед дети и вожатые употребляли картофельный суп, котлеты, тушеную капусту, компот и хлеб, в полдник же их кормили запеканкой. По факту вспышки кишечной инфекции надзорные органы начали проверки, передает ТАСС. Сейчас следователи опрашивают представителей администрации лагеря.

По последним данным, самочувствие ухудшилось у 64 детей в возрасте от 7 до 12 лет и у двух 18-летних вожатых.

Ранее сообщалось, что в Нижний Тагил были госпитализированы 20 детей, в больницы города Кушва медики доставили еще 33 человек.