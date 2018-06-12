В Донбассе сообщили о прибытии переодетого украинского спецназа

Группа украинских силовиков в военной форме российского образца была замечена у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом во вторник, 12 июня, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, подразделение прибыло в подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) населенный пункт Счастье в конце прошлой недели, уточняет «РИА Новости».

Марочко добавил, что военнослужащим выдали специальное вооружение, что может свидетельствовать о планировании провокаций.

«Это может послужить основанием для дискредитирующей информационной кампании, направленной против ЛНР и России», — сказал он.

11 июня в пресс-службе министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что украинские силовики готовят провокацию против делегации комитета Евросоюза по вопросам политической безопасности.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, когда республики заявили о независимости после госпереворота в стране.