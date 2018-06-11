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В ДНР предупредили о подготовке ВСУ провокации против делегации Евросоюза

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Украинские силовики готовят в Донбассе провокацию против делегации комитета Евросоюза по вопросам политической безопасности. Об этом в понедельник, 11 июня, заявили в пресс-службе министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

Согласно сообщению, военные планируют сбить из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» вертолет с делегацией, а затем обвинить в этом самопровозглашенные ДНР и ЛНР, передает «РИА Новости».

Делегация прибудет на Украину по приглашению президента страны Петра Порошенко. С 13 по 15 июня она посетит прифронтовые районы для изучения гуманитарной ситуации на Донбассе.

Ранее, 9 июня, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в преддверии чемпионата мира по футболу, который состоится в России, на территории самопровозглашенных республик усилилась диверсионная активность. По его словам, в настоящее время существуют повышенные риски масштабных провокаций с украинской стороны, в связи с чем военные Донбасса находятся в полной боевой готовности.

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