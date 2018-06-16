США начнут взимать пошлины с китайских товаров с 6 июля

Действие торговых пошлин, введенных США на китайские товары, начнется 6 июля. Об этом сообщается на сайте торгового представителя Соединенных Штатов Роберта Лайтхайзера.

Ввод американских пошлин на товары из Китая

15 июня президент США Дональд Трамп объявил о вводе 25%-ных пошлин на товары из Китая, меры затронут примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Глава государства объяснил столь жесткие меры тем, что в КНР крадут интеллектуальную собственность. Пошлины ввели на сумму примерно в $50 млрд. Незадолго до этого американский лидер заявил, что Соединенные Штаты только выиграют от торговой войны.

О возможном вводе торговых пошлин в отношении китайских товаров Трамп сообщал еще в августе 2017 года.

Реакция КНР

Пекин пообещал ответить на введение торговых пошлин на китайские товары со стороны США, об этом говорится в заявлении министра коммерции Китая. В мае прошли переговоры США и Китая по поводу введения торговых пошлин. Тогда специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина вице-премьер Госсовета Лю Хэ заявил, что Китай и США договорились не допустить торговой войны друг с другом ради интересов обеих стран и всего мира.

Что думают в России

Пренебрежение нормами и утрата доверия в мировой экономике может привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался, с таким заявлением на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства указал, что сейчас появились новые формы протекционизма, а конкуренция должна быть честной, что будет способствовать прогрессу. Российский лидер отметил, что миру не нужны торговые войны, а нужен полноценный торговый мир.