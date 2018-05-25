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Путин предупредил о риске системного кризиса в мировой экономике

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Пренебрежение нормами и утрата доверия в мировой экономике может привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался. С таким заявлением на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) выступил президент России Владимир Путин.

«Это аксиома деловой практики. В глобальном масштабе такое поведение государств — особенно центров силы — чревато самыми негативными, если не разрушительными, последствиями», — заявил глава государства.

Путин указал, что сейчас появились новые формы протекционизма. Государства под предлогом угрозы национальной безопасности вводят различные ограничения. Их реальной же целью является подавление конкурентов.

Президент подчеркнул, что конкуренция должна быть честной, что будет способствовать прогрессу. Путин также указал, что сегодня миру не нужны торговые войны, а нужен полноценный торговый мир, сообщает «РИА Новости».

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