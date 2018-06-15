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Трамп принял решение о введении пошлин на товары из Китая на сумму $50 млрд

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Вашингтон вводит пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Об этом решении президента США Дональда Трампа рассказала The Wall Street Journal.

Перед этим Трамп провел совещание с сотрудниками Белого дома, министерств торговли и финансов, офиса представителя США на торговых переговорах, сообщает издание.

При этом о точной дате вступления пошлин в силу не сообщается.

30 мая Трамп объявил о введении таможенных пошлин на импорт товаров из Китая в размере 25%. По мнению экспертов, сборы будут взиматься с тех видов продукции, которые содержат высокие технологии.

Разногласия между Пекином и Вашингтоном по вопросам торговли возникли после введения Соединенными Штатами пошлин на импорт 100 китайских товаров, для создания которых КНР якобы «похитила интеллектуальную собственность США». Позже Белый дом опубликовал расширенный список продукции. В ответ Пекин составил перечень из более чем 100 американских товаров, которые облагаются пошлинами в размере 25%.

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