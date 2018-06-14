Пошлины США на китайские товары начнут действовать с 15 июня

Пошлины США затронут от 800 до 900 наименований китайских товаров и услуг. Они начнут действовать в пятницу, 15 июня. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, осведомленные о планах администрации президента США Дональда Трампа.

По данным телеканала, окончательный список будет определен на совещании американского лидера со своими советниками. Оно должно состоятся в ближайшее время.

В среду, 13 июня, газета The Wall Street Journal сообщила, что в первоначальном перечне содержались товары и услуги общим объемом $50 млрд. Издание утверждало, что пошлины начнут действовать с 22 июня. Причиной отсрочки их введения называлась необходимость поддержки КНР в переговорах США и КНДР.

Разногласия между Пекином и Вашингтоном по вопросам торговли возникли после введения Соединенными Штатами пошлин на импорт 100 китайских товаров, для создания которых КНР якобы «похитила интеллектуальную собственность США». Позже Белый дом опубликовал расширенный список продукции.

В ответ Пекин составил перечень из более чем 100 американских товаров, которые облагаются пошлинами в размере 25%.