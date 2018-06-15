«Саратовские авиалинии» отозвали заявление на новый сертификат

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» отозвала заявление на получение сертификата эксплуатанта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Росавиации.

В ведомстве ответили, что гендиректор авиакомпании отозвал свое заявление в среду, 13 июня.

«Саратовские авиалинии» прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая из-за выявленных нарушений. Проверки начались после крушения самолета авиакомпании Ан-148, выполнявшего рейс по маршруту Москва–Орск.

Лайнер разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из московского аэропорта Домодедово. В авиакатастрофе погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Позднее авиакомпания направила в Росавиацию заявление на получение сертификата эксплуатанта. Руководитель ведомства Александр Нерадько отмечал, что «Саратовские линии» получат необходимые разрешения при условии, что обновят парк воздушных судов.